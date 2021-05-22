Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 22 Mayıs Cumartesi su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 22 Mayıs 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi