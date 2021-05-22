Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 22 Mayıs Cumartesi su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 22 Mayıs 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Örnek Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 10:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 09:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 11:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 09:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 09:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah,Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 09:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 11:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sümer Mah,Nuripaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 09:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.