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Giriş Tarihi: 22.5.2021 12:44

? 22 Mayıs arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

22 Mayıs 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. ? İSKİ 22 Mayıs 2021 arıza programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 22 Mayıs Cumartesi su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 22 Mayıs 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2021 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2021 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2021 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi
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