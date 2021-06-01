Güncel olarak İSKİ tarafından yayınlanan su kesintisi listesi bugün de belli oldu. Yeni ayın ilk gününde 13 saatlik su kesintisi olacağı İSKİ tarafından duyurulmuştu. Kesintiye göre; İstanbul Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere belirtilen süre zarfında su verilmeyecek. Bu kapsamda; sabah saatleri itibarıyla "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. 1 Haziran bugün sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti listesi ile 13 saatlik kesinti başladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurmuştu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:
-Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.
-Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.