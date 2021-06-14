Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri İSKİ DUYURDU! Sular ne zaman gelecek? 14 Haziran 2021 Pazartesi İstanbul su kesintisi arıza listesi
Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:47 Son Güncelleme: 14.6.2021 09:48

DUYURDU! ? 14 Haziran 2021 Pazartesi İstanbul arıza listesi

İSKİ DUYURDU! Sular ne zaman gelecek? 14 Haziran 2021 Pazartesi İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi İSKİ arıza programı listesi

tarafından 14 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün yaşanacak. ? İSKİ 14 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kumköy Mah,Demirciköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.06.2021 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ DUYURDU! Sular ne zaman gelecek? 14 Haziran 2021 Pazartesi İstanbul su kesintisi arıza listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA