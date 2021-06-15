Sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 15 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şirinevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2021 14:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2021 14:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2021 14:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.