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Giriş Tarihi: 15.6.2021 15:10

? 15 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından 15 Haziran 2021 yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Son olarak açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 15 Haziran 2021 arıza su kesintisi programı listesi

tarafından 15 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. ? İSKİ 15 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2021 14:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2021 14:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 15.06.2021 14:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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