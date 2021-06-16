Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi programı
Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:49

? 16 Haziran İstanbul arıza listesi programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

tarafından 16 Haziran 2021 su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 16 Haziran 2021 İSKİ arıza programı listesi

tarafından 16 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün yaşanacak. ? İSKİ 16 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2021 16:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2021 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2021 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA