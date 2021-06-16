Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 16 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2021 16:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.06.2021 09:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.06.2021 08:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.06.2021 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çengelköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.06.2021 08:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.