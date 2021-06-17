Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:02

? 17 Haziran 2021 İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından 17 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. ? İSKİ 17 Haziran 2021 arıza programı

tarafından 17 Haziran 2021 su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Belli aralıklarla musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 17 Haziran 2021 İSKİ arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Sakızağacı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.06.2021 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.06.2021 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Elbasan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 17.06.2021 08:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA