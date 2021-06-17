Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 17 Haziran 2021 su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Belli aralıklarla musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 17 Haziran 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle,Sakızağacı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.06.2021 09:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.06.2021 09:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Elbasan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|17.06.2021 08:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.