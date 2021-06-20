Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi programı listesi

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. Su kesinti programı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Yayımlanan listeye göre; bugün bazı ilçelere belli bir süreliğine belirtilen zaman dilimi kapsamında su verilmeyecek. Bu kapsamda; sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı 20 Haziran 2021 Pazar