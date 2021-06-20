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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:43

? 20 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi programı listesi

, saat kaçta sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de sıklıkla sorgulanıyor. tarafından su kesintisi listesi de yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un bazı ilçelerine belirtilen süre zarfında su verilmeyecek. Buna göre, sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Haziran 2021 su kesintisi programı

sorusunun yanıtı sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. Su kesinti programı tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Yayımlanan listeye göre; bugün bazı ilçelere belli bir süreliğine belirtilen zaman dilimi kapsamında su verilmeyecek. Bu kapsamda; sular ne zaman gelecek? programı 20 Haziran 2021 Pazar

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.06.2021 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi programı listesi
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