İSKİ, 21 Haziran 2021 Pazartesi gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarında su sıkıntısı çeken vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına bakıyor. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi