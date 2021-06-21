İSKİ, 21 Haziran 2021 Pazartesi gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarında su sıkıntısı çeken vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına bakıyor. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ortaçeşme Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.06.2021 10:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hasanpaşa Mah,Abdurrahman Gazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.06.2021 09:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kaleiçi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.06.2021 08:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.