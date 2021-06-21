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Giriş Tarihi: 21.6.2021 11:04

? İSKİ 21 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Haziran su kesintisi programını duyurdu. programını güncel olarak resmi sitesinden açıklıyor. Buna göre İstanbul'un belli mahallerine su verilmeyecek. planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. ? İSKİ 21 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi programı…

İSKİ, 21 Haziran 2021 Pazartesi gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarında su sıkıntısı çeken vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına bakıyor. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki ? İSKİ 21 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2021 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Abdurrahman Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2021 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2021 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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