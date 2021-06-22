İSKİ 22 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi: Sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 22 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.06.2021 12:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah,Atakent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
|Açıklama
|:
|İkitellli Fsm- Sefaköy 1400Mm Çelik İsale Hattı Üzerinde 1400Mm Vana Degişimi Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|22.06.2021 10:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atakent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.06.2021 11:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.06.2021 13:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.06.2021 13:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenkent Mah,Dudullu Osb
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.06.2021 13:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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