Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri İSKİ 22 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi: Sular ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:59

22 Haziran 2021 İstanbul arıza listesi: ?

İSKİ 22 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi: Sular ne zaman gelecek?

tarafından İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri duyuruluyor. Açıklanan kesinti programına göre ise bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Belli aralıklarla musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 22 Haziran 2021 arıza programı listesi

tarafından 22 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün yaşanacak. ? İSKİ 22 Haziran 2021 arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2021 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : İkitellli Fsm- Sefaköy 1400Mm Çelik İsale Hattı Üzerinde 1400Mm Vana Degişimi Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 22.06.2021 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2021 11:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2021 13:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah]
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2021 13:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah,Dudullu Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2021 13:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ 22 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi: Sular ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA