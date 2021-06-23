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Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:01

? 23 Haziran arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? 23 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından 23 Haziran 2021 su kesinti programını yayınladı. Belli aralıklarla musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. 23 Haziran 2021 Çarşamba İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

tarafından 23 Haziran 2021 su kesintisi programı belli oldu. Kesinti programına göre İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. ? İSKİ 23Haziran 2021 arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2021 21:16
Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? 23 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi
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