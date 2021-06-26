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Giriş Tarihi: 26.6.2021 10:01

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 26 Haziran Cumartesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. 26 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelere su verilemeyecektir. İşte 26 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 26 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 26 Haziran 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.06.2021 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi
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