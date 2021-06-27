Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi programı paylaşıldı!

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 27 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İLE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Esenyurt Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 27.06.2021 12:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Esenyurt Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 27.06.2021 12:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Esenyurt Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 27.06.2021 12:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Esenyurt Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 27.06.2021 12:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.06.2021 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.06.2021 11:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.