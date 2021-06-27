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Giriş Tarihi: 27.6.2021 12:31

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi programı paylaşıldı!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi programı paylaşıldı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 27 Haziran 2021 su kesinti programını yayınladı. Belli aralıklarla musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 27 Haziran 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 27 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İLE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Esenyurt Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 27.06.2021 12:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Esenyurt Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 27.06.2021 12:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Esenyurt Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 27.06.2021 12:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Esenyurt Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 27.06.2021 12:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2021 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2021 11:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Esenyurt Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 27.06.2021 12:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi programı paylaşıldı!
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