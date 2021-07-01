Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

İSKİ, İstanbul su kesintisi olacak ilçeleri ve bölgeleri açıkladı. Vatandaşlar su kesintilerinin ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunu merak etmeye başladı. İstanbul'da Sultanbeyli, Sancaktepe, Beykoz ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi olacağı açıklandı. İşte 1 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi olan bölgeler listesi…
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Deliklikaya Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2021 09:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Riva Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2021 00:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah,Eyüp Sultan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Açıklama
|:
|Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2021 06:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mecidiye Mah,Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Mimar Sinan Mah,Adil Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Akşemsettin Mah,Ahmet Yesevi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Açıklama
|:
|Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2021 06:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.