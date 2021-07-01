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Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:49

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 1 Temmuz 2021 su kesintisi programı belli oldu. Kesinti programına göre İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ, İstanbul su kesintisi olacak ilçeleri ve bölgeleri açıkladı. Vatandaşlar su kesintilerinin ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunu merak etmeye başladı. İstanbul'da Sultanbeyli, Sancaktepe, Beykoz ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi olacağı açıklandı. İşte 1 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi olan bölgeler listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.07.2021 00:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah,Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Mimar Sinan Mah,Adil Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Akşemsettin Mah,Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı
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