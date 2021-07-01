Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

İSKİ, İstanbul su kesintisi olacak ilçeleri ve bölgeleri açıkladı. Vatandaşlar su kesintilerinin ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunu merak etmeye başladı. İstanbul'da Sultanbeyli, Sancaktepe, Beykoz ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi olacağı açıklandı. İşte 1 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi olan bölgeler listesi…