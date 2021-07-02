Sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi ile 2 Temmuz İstanbul su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 2 Temmuz 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İşte 2 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.07.2021 12:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.07.2021 12:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Kavacık Mah,Rüzgarlıbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.07.2021 14:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.07.2021 12:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Çakıl Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.07.2021 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.