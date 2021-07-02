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Giriş Tarihi: 2.7.2021 14:56

Sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi ile 2 Temmuz İstanbul su kesintisi programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi ile 2 Temmuz İstanbul su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 2 Temmuz 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 2 Temmuz 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 2 Temmuz 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İşte 2 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 12:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Kavacık Mah,Rüzgarlıbahçe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 14:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 12:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Çakıl Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Çekmeköy-Çavuşbaşı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 21:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi ile 2 Temmuz İstanbul su kesintisi programı
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