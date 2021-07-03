Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 3 Temmuz 2021 kesintisi programını duyurdu. Yayınlanan kesinti listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 3 Temmuz Cumartesi planlı su kesinti programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?