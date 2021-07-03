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Giriş Tarihi: 3.7.2021 10:05

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 3 Temmuz 2021 kesintisi programını duyurdu. Yayınlanan kesinti listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 3 Temmuz Cumartesi planlı su kesinti programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.07.2021 08:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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