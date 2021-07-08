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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:17

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi listesi

Perşembe gününe ait olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 8 Temmuz 2021 su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 8 Temmuz 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 8 Temmuz 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Muratpaşa Mah,Kocatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 11:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 10:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Ferah Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi listesi
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