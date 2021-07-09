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Giriş Tarihi: 9.7.2021 14:20

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 9 Temmuz 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 9 Temmuz 2021 İSKİ su kesinti programı yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Son olarak açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 9 Temmuz 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Tayakadın Mah,Taşoluk Mah,Nenehatun Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Terkos Mah,Yavuz Selim Mah,Yeniköy Mah,Baklalı Mah,Bolluca Mah,Boyalık Mah,Atatürk Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Hicret Mah,Karaburun Mah,Karlıbayır Mah,Haraççı Mah,Durusu Mah,Fatih Mah,Hacımaşlı Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Enerji Kesintisi Sebebiyle Taşoluk Stt İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 09.07.2021 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2021 13:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Davutpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2021 13:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Pirinççi Mah,İhsaniye Mah,Akpınar Mah,Ağaçlı Mah,Işıklar Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Enerji Kesintisi Sebebiyle Taşoluk Stt İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 09.07.2021 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Küçükyalı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2021 02:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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