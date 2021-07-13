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Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:25

Sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

13 Temmuz Salı sabah saatlerinde İstanbul'da birçok ilçeye su verilemeyeceği açıklandı. 13 Temmuz 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 13 Temmuz 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah,Dereağzı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2021 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2021 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ormanlı Mah,Karamandere Mah,Karacaköy Merkez Mah,Örencik Mah,Çiftlikköy Merkez Mah,Yazlık Mah,Belgrat Mah,Başak Mah,Akalan Mah,Kalfa Mah,Hisarbeyli Mah,Celepköy Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Çatalca-Yalıköy 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.07.2021 10:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı
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