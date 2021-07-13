Sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınartepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.07.2021 09:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gürpınar Mah,Dereağzı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.07.2021 09:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.07.2021 10:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Molla Gürani Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.07.2021 10:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ormanlı Mah,Karamandere Mah,Karacaköy Merkez Mah,Örencik Mah,Çiftlikköy Merkez Mah,Yazlık Mah,Belgrat Mah,Başak Mah,Akalan Mah,Kalfa Mah,Hisarbeyli Mah,Celepköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Çatalca-Yalıköy 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|13.07.2021 10:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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