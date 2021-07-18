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Giriş Tarihi: 18.7.2021 09:08

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 18 Temmuz 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 18 Temmuz 2021 İSKİ su kesinti programı yayınladı. Son olarak açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 18 Temmuz 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.07.2021 08:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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