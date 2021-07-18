Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 18 Temmuz 2021 İSKİ su kesinti programı yayınladı. Son olarak açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 18 Temmuz 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.07.2021 08:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

