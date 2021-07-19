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Giriş Tarihi: 19.7.2021 13:40

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Arefe Günü’nde yaşanan su kesintisi İSKİ kesinti listesinde duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden yayınlan kesinti programına göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 19 Temmuz İSKİ su kesintisi arıza programı listesine göre su verilemeyecek ilçeler…

Günlük hayatta yaşanan su kesintileri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 19 Temmuz 2021 İSKİ su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Nenehatun Mah,Taşoluk Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Taşoluk,Yavuz Selim Mah,Yunus Emre Mah,Arnavutköy,Atatürk Mah,Bolluca Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Haraççı,Hicret Mah,Karlıbayır Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Fatih Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 19.07.2021 12:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2021 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2021 12:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2021 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2021 13:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 19.07.2021 10:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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