Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Günlük hayatta yaşanan su kesintileri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 19 Temmuz 2021 İSKİ su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Nenehatun Mah,Taşoluk Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Taşoluk,Yavuz Selim Mah,Yunus Emre Mah,Arnavutköy,Atatürk Mah,Bolluca Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Haraççı,Hicret Mah,Karlıbayır Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Fatih Mah,Haraççı Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 19.07.2021 12:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2021 11:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2021 12:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2021 11:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2021 13:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.