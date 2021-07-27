Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 27 Temmuz 2021 İSKİ su kesinti programı yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Son olarak açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 27 Temmuz 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Sultan Ahmet Mah,Binbirdirek Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2021 12:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.