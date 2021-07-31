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Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:14

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

31 Temmuz 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 31 Temmuz Cumartesi İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi
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