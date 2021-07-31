Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

31 Temmuz 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 31 Temmuz Cumartesi İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.