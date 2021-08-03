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Giriş Tarihi: 3.8.2021 17:49

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 3 Ağustos 2021 su kesinti listesini duyurdu. Böylelikle İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Salı gününe ait olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 3 Ağustos 2021 su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 3 Ağustos 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı sizlerle…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 23:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2021 16:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2021 17:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Göksu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 03.08.2021 15:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi
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