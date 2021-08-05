Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

İstanbul'da su kesintileri ile ilgili merak edilen sorulara yanıt İSKİ internet sitesinde günlük olarak yayınlanıyor. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesi ve kesinti olacak ilçeler paylaşıldı. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Vatan Mah,Orta Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2021 11:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 05.08.2021 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.