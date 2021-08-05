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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:27 Son Güncelleme: 5.8.2021 11:28

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

5 Ağustos 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını paylaşıldı. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada planlı su kesinti programı da merak ediliyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında sular kesik olacak. İşte, 5 Ağustos 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

İstanbul'da su kesintileri ile ilgili merak edilen sorulara yanıt İSKİ internet sitesinde günlük olarak yayınlanıyor. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesi ve kesinti olacak ilçeler paylaşıldı. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Vatan Mah,Orta Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2021 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 05.08.2021 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Taşdelen Mah,Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2021 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı
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