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Giriş Tarihi: 5.8.2021 18:00

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Perşembe gününe ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programı açıklandı. Vatandaşlar günlük işlerini halletmek için kurumun resmi sitesinden kesintilerin yaşanacağı bölgeleri ve saatleri an be an takip ediyor. İSKİ suların neden kesileceğini ve hangi günler arasında olacağı saatleri de duyurdu. Peki Sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programı kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Evinde, işyerinde veya seyahatte kesintiye uğrayan vatandaşlar kesinti listesine bakıyor. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılmaktadır. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2021 16:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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