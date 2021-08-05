İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programı kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Evinde, işyerinde veya seyahatte kesintiye uğrayan vatandaşlar kesinti listesine bakıyor. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılmaktadır. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.