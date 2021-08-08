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Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 8 Ağustos 2021 Pazar İstanbul İSKİ su kesinti listesi
Giriş Tarihi: 8.8.2021 15:21 Son Güncelleme: 8.8.2021 15:21

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 8 Ağustos 2021 Pazar İstanbul İSKİ su kesinti listesi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 8 Ağustos 2021 Pazar İstanbul İSKİ su kesinti listesi

Sular ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar başladı. Arıza, bakım ve onarım nedeniyle gerçekleştirilen İstanbul planlı su kesintisi programı İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden güncel olarak duyuruluyor. 8 Ağustos Pazar su kesinti listesine göre; Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi gibi ilçelerde belli süreliğine su kesintisi yaşanacak. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar İstanbul İSKİ su kesintisi

İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul'un bazı ilçelerine bir süreliğine su verilmeyecek. Arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılan kesinti çalışmalarının ardından "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; bugün sular ne zaman gelecek? 8 Ağustos 2021 Pazar İstanbul İSKİ su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler

:

Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Cevatpasa Mah

Arıza Sebebi

:

800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

08.08.2021 01:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah

Arıza Sebebi

:

800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

08.08.2021 01:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler

:

Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah

Arıza Sebebi

:

800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

08.08.2021 01:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah

Arıza Sebebi

:

800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

08.08.2021 01:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 8 Ağustos 2021 Pazar İstanbul İSKİ su kesinti listesi
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