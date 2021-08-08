Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 8 Ağustos 2021 Pazar İstanbul İSKİ su kesinti listesi

İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul'un bazı ilçelerine bir süreliğine su verilmeyecek. Arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılan kesinti çalışmalarının ardından "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; bugün sular ne zaman gelecek? 8 Ağustos 2021 Pazar İstanbul İSKİ su kesintisi
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Bayrampaşa
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Cevatpasa Mah
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Arıza Sebebi
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:
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800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
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Açıklama
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:
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Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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:
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08.08.2021 01:52
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Eyüpsultan
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah
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Arıza Sebebi
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:
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800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|
Açıklama
|
:
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Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.08.2021 01:52
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
|
İlçe
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:
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G.O.Paşa
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
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Arıza Sebebi
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:
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800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|
Açıklama
|
:
|
Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.08.2021 01:52
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
|
İlçe
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:
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Sultangazi
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
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Arıza Sebebi
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:
|
800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|
Açıklama
|
:
|
Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.08.2021 01:52
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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