Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Salı gününe ait olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 17 Ağustos 2021 su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ağustos 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 17.08.2021 08:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.