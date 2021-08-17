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Giriş Tarihi: 17.8.2021 08:59

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 17 Ağustos 2021 su kesinti listesini duyurdu. Belli ilçelerde yaşanan kesintiler sebebiyle sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi programı

Salı gününe ait olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 17 Ağustos 2021 su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ağustos 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 17.08.2021 08:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2021 08:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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