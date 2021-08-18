Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 18 Ağustos İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 18 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2021 02:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.