Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 19 Ağustos 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle Perşembe günü bazı bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sazlıbosna Mah,Tayakadın Mah,Taşoluk Mah,Nenehatun Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Terkos Mah,Yavuz Selim Mah,Yeniköy Mah,Karlıbayır Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Bolluca Mah,Atatürk Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Haraççı Mah,Hicret Mah,Karaburun Mah,Hacımaşlı Mah,Boyalık Mah,Durusu Mah,Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
|Açıklama
|:
|Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı
|Başlama Tarihi
|:
|18.08.2021 20:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tahtakale Mah,Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
|Açıklama
|:
|Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı
|Başlama Tarihi
|:
|18.08.2021 20:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ziya Gökalp Mah,Kayabaşı Mah,İkitelli Osb,Şamlar Mah,Şahintepe Mah,Güvercintepe Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah,Altınşehir Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Başakşehir Mah,Başak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
|Açıklama
|:
|Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı
|Başlama Tarihi
|:
|18.08.2021 20:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Sultaniye Mah,Süleymaniye Mah,Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Aşık Veysel Mah,Orhangazi Mah,Pınar Mah,Saadetdere Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
|Açıklama
|:
|Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı
|Başlama Tarihi
|:
|18.08.2021 20:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yarımburgaz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
|Açıklama
|:
|Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı
|Başlama Tarihi
|:
|18.08.2021 20:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nakkaş Mah,Kızılcaali Mah,Dağyenice Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
|Açıklama
|:
|Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı
|Başlama Tarihi
|:
|18.08.2021 20:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.