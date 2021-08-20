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Giriş Tarihi: 20.8.2021 09:44

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan İSKİ planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.08.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi programı
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