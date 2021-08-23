Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
Giriş Tarihi: 23.8.2021 08:22

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Haftanın ilk gününde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 23 Ağustos 2021 su kesinti programını yayınlandı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 23 Ağustos 2021 İSKİ arıza su kesintisi listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 23 Ağustos 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza program listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Nuripaşa Mah,Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2021 07:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA