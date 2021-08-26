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Giriş Tarihi: 26.8.2021 11:49

İSKİ su kesintisi programı: Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi programı: Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

26 Ağustos İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 26 Ağustos 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 26.08.2021 11:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.08.2021 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 26.08.2021 11:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Aşağı Dudullu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.08.2021 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.08.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.08.2021 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ su kesintisi programı: Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi listesi
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