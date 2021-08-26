İSKİ su kesintisi programı: Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi listesi

26 Ağustos İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 26 Ağustos 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 26.08.2021 11:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2021 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 26.08.2021 11:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Aşağı Dudullu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2021 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2021 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.