Sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2021 Salı İstanbul su kesintisi listesi

"Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. İSKİ tarafından İstanbul için su kesintisi yaşanacak ilçeler belli olurken aynı zamanda hangi saat aralığında su kesintisi yaşanacağı da kurum tarafından yayınlanıyor. Peki; bugün sular ne zaman gelecek? İşte 7 Eylül 2021 Salı İstanbul su kesintisi listesi.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 7 EYLÜL 2021 SALI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 07.09.2021 08:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Esenceli Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 06.09.2021 23:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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