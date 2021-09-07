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Giriş Tarihi: 7.9.2021 09:29

Sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2021 Salı İstanbul su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2021 Salı İstanbul su kesintisi listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından güncel su kesintisi listesi yayınlandı. Listeye göre bugün İstanbul’un bazı ilçelerinde bir süreliğine su olmayacak. Hal böyle olunca; “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından 7 Eylül Salı günü için su kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

"Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. İSKİ tarafından İstanbul için su kesintisi yaşanacak ilçeler belli olurken aynı zamanda hangi saat aralığında su kesintisi yaşanacağı da kurum tarafından yayınlanıyor. Peki; bugün sular ne zaman gelecek? İşte 7 Eylül 2021 Salı İstanbul su kesintisi listesi.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 7 EYLÜL 2021 SALI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Hadımköy Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi

:

07.09.2021 08:08

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şile

Etkilenen Mahalleler

:

Esenceli Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi

:

06.09.2021 23:13

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2021 Salı İstanbul su kesintisi listesi
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