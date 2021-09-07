İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Eylül 2021 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi arıza listesi programı listesi...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2021 15:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2021 16:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2021 17:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Kuruçeşme Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2021 17:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2021 17:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Gürsel Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2021 17:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2021 15:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postahane Mah,Evliya Celebi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2021 15:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.