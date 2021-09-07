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Giriş Tarihi: 7.9.2021 18:27

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 7 Eylül 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; 7 Eylül Salı günü Beşiktaş, Eyüpsultan, Beykoz gibi bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Eylül 2021 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi arıza listesi programı listesi...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 15:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 16:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 17:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Kuruçeşme Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 17:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 17:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 17:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 15:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postahane Mah,Evliya Celebi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 15:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Zeytinburnu-Kazlıçeşme 700 Lük Çelik İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları
Başlama Tarihi : 07.09.2021 17:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi arıza listesi programı
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