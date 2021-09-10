Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ 10 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 10 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 10 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Boğazköy İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Emekyemez Mah,Hacı Mimi Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Bereketzade Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.