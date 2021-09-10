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Giriş Tarihi: 10.9.2021 18:10

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ 10 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi programı

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ 10 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 10 Eylül 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 10 Eylül 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi…

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 10 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 10 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Emekyemez Mah,Hacı Mimi Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Bereketzade Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 08:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.09.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ 10 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi programı
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