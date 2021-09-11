Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 11 Eylül Cumartesi gününe ait su kesintisi arıza kesinti programını duyurdu. Günlük su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkilerken İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 11 Eylül 2021 İSKİ planlı su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 11.09.2021 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.09.2021 16:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2021 08:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.