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Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi!
Giriş Tarihi: 11.9.2021 18:46 Son Güncelleme: 11.9.2021 18:46

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 11 Eylül 2021 İstanbul su kesinti programını duyurdu. Yaşanan kesintiler sebebiyle belli ilçelere su verilemiyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 11 Eylül İski su kesintisi programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 11 Eylül Cumartesi gününe ait su kesintisi arıza kesinti programını duyurdu. Günlük su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkilerken İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 11 Eylül 2021 İSKİ planlı su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 11.09.2021 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.09.2021 16:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 08:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Karamandere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.09.2021 17:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi!
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