Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 16 Eylül 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2021 08:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Katip Kasım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2021 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.