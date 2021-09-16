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Giriş Tarihi: 16.9.2021 09:07

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 16 Eylül 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.09.2021 08:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Katip Kasım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.09.2021 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2021 15:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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