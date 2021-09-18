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Giriş Tarihi: 18.9.2021 08:51

Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 18 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 18 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 18 Eylül 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza program listesi

İSKİ tarafından Küçükçekmece'de su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İSKİ tarafından yapılan duyuruda kesintilerin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle yaşandığını duyurdu. Binlerce vatandaş çalışmaların sona ereceği saatle ilgili olarak sular ne zaman gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İSKİ 18 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.09.2021 08:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmekt
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 18 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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