Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 18 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ tarafından Küçükçekmece'de su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İSKİ tarafından yapılan duyuruda kesintilerin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle yaşandığını duyurdu. Binlerce vatandaş çalışmaların sona ereceği saatle ilgili olarak sular ne zaman gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İSKİ 18 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?