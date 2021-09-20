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Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:41

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Eylül İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Eylül İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından İstanbul su kesintisi programı duyuruldu. 20 Eylül İSKİ su kesintisi ve arıza listesi ile duyurulan kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri merak ediliyor.. Kesintinin ne zaman biteceği İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Eylül İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ tarafından su dağıtımının sağlandığı İstanbul'da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Arıza ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek olan su kesintileri İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile açıklanıyor. Kesinti yaşayan İstanbullular, İstanbul'da sular ne zaman gelecek diye araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Eylül İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2021 02:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Eylül İstanbul su kesintisi arıza programı
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