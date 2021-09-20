İSKİ tarafından su dağıtımının sağlandığı İstanbul'da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Arıza ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek olan su kesintileri İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile açıklanıyor. Kesinti yaşayan İstanbullular, İstanbul'da sular ne zaman gelecek diye araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Eylül İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Emniyettepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.09.2021 02:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.09.2021 09:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.