İSKİ tarafından su dağıtımının sağlandığı İstanbul'da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Arıza ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek olan su kesintileri İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile açıklanıyor. Kesinti yaşayan İstanbullular, İstanbul'da sular ne zaman gelecek diye araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Eylül İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.09.2021 02:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.