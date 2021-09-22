Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

22 Eylül 2021 Çarşamba sabah saatlerinde İstanbul'da birçok ilçeye su verilemeyeceği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 22 Eylül 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.09.2021 08:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.