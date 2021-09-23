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Giriş Tarihi: 23.9.2021 10:57

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Eylül Perşembe su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 23 Eylül 2021 Perşembe günü suların kesileceği bölgeler!

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 23 Eylül 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle belli yerlere su verilmeyecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2021 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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