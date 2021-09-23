Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 23 Eylül 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle belli yerlere su verilmeyecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?