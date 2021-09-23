Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 23 Eylül 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle belli yerlere su verilmeyecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşsuyu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.09.2021 10:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir