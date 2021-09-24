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Giriş Tarihi: 24.9.2021 10:22

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti listesi yayında! 24 Eylül 2021 Cuma

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti listesi yayında! 24 Eylül 2021 Cuma

Güncel İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan listeye göre; bugün bazı ilçelerde belli bir süreliğine su olmayacak. Hal böyle olunca; “Sular ne zaman gelecek ve saat kaçta?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi 24 Eylül 2021 Cuma

"Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. Listeye göre; Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir gibi ilçelerde belli bir süreliğine su kesintisi yaşanacak. İSKİ su kesinti listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 EYLÜL 2021 CUMA

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Mustafa Kemal Paşa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.09.2021 09:35

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Mustafa Kemal Mah,Aşık Veysel Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.09.2021 09:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Güzelce Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.09.2021 09:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Başakşehir Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.09.2021 08:40

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Tokatköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.09.2021 09:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Cebeci Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.09.2021 09:41

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti listesi yayında! 24 Eylül 2021 Cuma
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