Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti listesi yayında! 24 Eylül 2021 Cuma

"Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. Listeye göre; Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir gibi ilçelerde belli bir süreliğine su kesintisi yaşanacak. İSKİ su kesinti listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Arnavutköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Mustafa Kemal Paşa Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
24.09.2021 09:35
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Ataşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Mustafa Kemal Mah,Aşık Veysel Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
24.09.2021 09:25
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Güzelce Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
24.09.2021 09:28
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Başakşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Başakşehir Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
24.09.2021 08:40
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Tokatköy Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
24.09.2021 09:17
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultangazi
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Cebeci Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
24.09.2021 09:41
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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