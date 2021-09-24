Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti listesi yayında! 24 Eylül 2021 Cuma

"Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. Listeye göre; Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir gibi ilçelerde belli bir süreliğine su kesintisi yaşanacak. İSKİ su kesinti listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 EYLÜL 2021 CUMA

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşık Veysel Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2021 08:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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