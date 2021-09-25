Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 25 Eylül 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 25 Eylül 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Örencik Mah,Başak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.09.2021 07:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



