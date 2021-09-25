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Giriş Tarihi: 25.9.2021 08:41

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 25 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 25 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 25 Eylül 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 25 Eylül 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Örencik Mah,Başak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.09.2021 07:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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