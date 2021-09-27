Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi yayınlandı! 27 Eylül 2021 Pazartesi

"Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar başladı. İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından duyuruldu. Listeye göre, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla gibi ilçelerde bir süreliğine su olmayacak. Su kesintisi yaşanacak ilçeleri öğrenmek isteyenler, bu başlık altından İSKİ su kesinti listesine ulaşabilirler.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Fetih Mah,Esatpaşa Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : K.Çamlıca-Örnek Mahallesi İsale Hattı Üzerinde Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 27.09.2021 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 27.09.2021 08:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 27.09.2021 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : K.Çamlıca-Örnek Mahallesi İsale Hattı Üzerinde Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 27.09.2021 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 11:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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