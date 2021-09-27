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Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi yayınlandı! 27 Eylül 2021 Pazartesi
Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:31

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi yayınlandı! 27 Eylül 2021 Pazartesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi yayınlandı! 27 Eylül 2021 Pazartesi

Güncel su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan listeye göre; Ataşehir, Bahçelievler, Kartal, Eyüpsultan gibi ilçelere bir süreliğine su verilmeyecek. Hal böyle olunca; “Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?” sorularına yanıt aranıyor. Bu başlık altından; İSKİ İstanbul su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

"Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar başladı. İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından duyuruldu. Listeye göre, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla gibi ilçelerde bir süreliğine su olmayacak. Su kesintisi yaşanacak ilçeleri öğrenmek isteyenler, bu başlık altından İSKİ su kesinti listesine ulaşabilirler.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Barbaros Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 09:41

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Fetih Mah,Esatpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

K.Çamlıca-Örnek Mahallesi İsale Hattı Üzerinde Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 09:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mahyenibosna

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 08:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Göktürk Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 10:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Çavuşoğlu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 09:36

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 10:38

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Aydınlı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 10:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 09:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Ünalan Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

K.Çamlıca-Örnek Mahallesi İsale Hattı Üzerinde Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 09:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 11:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi yayınlandı! 27 Eylül 2021 Pazartesi
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