İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.09.2021 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.09.2021 00:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. K

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.09.2021 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.