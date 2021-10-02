Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı 2 Ekim 2021

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Adalar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kınalı Ada,Burgaz Adası
|Arıza Sebebi
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2021 06:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2021 08:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.