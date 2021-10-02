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Giriş Tarihi: 2.10.2021 08:58

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı 2 Ekim 2021

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı 2 Ekim 2021

2 Ekim 2021 Cumartesi sabah saatlerinde İstanbul'da birçok ilçeye su verilemeyeceği açıklandı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 2 Ekim 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.10.2021 06:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.10.2021 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı 2 Ekim 2021
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