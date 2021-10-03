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Giriş Tarihi: 3.10.2021 10:03

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi 3 Ekim 2021 Pazar

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi 3 Ekim 2021 Pazar

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından güncel su kesinti listesi duyuruldu. Listeye göre; 3 Ekim Pazar bugün İstanbul’un bazı ilçelerine bir süreliğine su verilmeyecek. Bu kapsamda; “Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte İSKİ İstanbul su kesinti listesi 3 Ekim 2021 Pazar

"Sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel su kesinti listesine göre; 3 Ekim Pazar bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine su olmayacak. Bu başlık altından; İSKİ su kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 3 EKİM 2021 PAZAR

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Fatih Sultan Mehmet Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.10.2021 06:33

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi 3 Ekim 2021 Pazar
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