Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi 3 Ekim 2021 Pazar

"Sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel su kesinti listesine göre; 3 Ekim Pazar bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine su olmayacak. Bu başlık altından; İSKİ su kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 3 EKİM 2021 PAZAR

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.10.2021 06:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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