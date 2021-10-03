Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti listesi 3 Ekim 2021 Pazar

"Sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel su kesinti listesine göre; 3 Ekim Pazar bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine su olmayacak. Bu başlık altından; İSKİ su kesinti listesine ulaşabilirsiniz.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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Sarıyer
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Etkilenen Mahalleler
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Fatih Sultan Mehmet Mah
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Arıza Sebebi
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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03.10.2021 06:33
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Bitiş Tarihi
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Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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