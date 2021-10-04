Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 4 Ekim 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 4 Ekim 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Üçevler Mah,Talatpaşa Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.10.2021 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.10.2021 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.