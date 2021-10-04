Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 4 Ekim 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 4 Ekim 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Üçevler Mah,Talatpaşa Mah,Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.10.2021 09:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pazariçi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.10.2021 09:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.10.2021 08:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.