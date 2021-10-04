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Giriş Tarihi: 4.10.2021 09:29

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 4 Ekim 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 4 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 4 Ekim 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 4 Ekim 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Üçevler Mah,Talatpaşa Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2021 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2021 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
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