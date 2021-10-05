Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 5 Ekim 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 5 Ekim 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi…