Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi 6 Ekim 2021

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 6 Ekim 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 6 Ekim 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Maltepe-Adalar Denizaltı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 05.10.2021 16:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sülüntepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 08:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.