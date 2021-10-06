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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:12

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi 6 Ekim 2021

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi 6 Ekim 2021

Çarşamba sabah saatlerinden itibaren su kesintisi listesi merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 6 Ekim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 6 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 6 Ekim 2021 su kesinti listesini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 6 Ekim 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Maltepe-Adalar Denizaltı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 05.10.2021 16:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Sülüntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Oklalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 08:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi 6 Ekim 2021
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